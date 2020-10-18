В интернет-СМИ развернута странная информационная кампания против бийского «Эвалара»

Во всех публикациях, а их вышло уже около 10, утверждается примерно одно и то же — 115 млн рублей с федерального научно-производственного центра (ФНПЦ) «Алтай» могли быть похищены при участии учредителей «Эвалара».
Изначально материал был опубликован на сайте газеты «Версия», а затем растиражирован другими СМИ, которые, по данным Altapress.ru, чаще всего и используются для вброса левого компромата.
Пересказывать эти публикации смысла не имеет, так как серьезных доказательств тому, что руководители «Эвалара» могут иметь к хищениям хоть какое-то отношение, в них не приводится. Авторы заказа «играют» на одном факте — учредителем бийского производителя БАДов был научно-производственный концерн «Алтай», имевший отношение к выводу средств с федерального предприятия.
«По версии следствия, схема вывода средств оборонного предприятия была довольно незамысловатой. Жарков (генеральный директор ФНПЦ) якобы заключал договоры подряда с возглавляемыми Литвиновым и Тепловой предприятиями — ЗАО «Научно-производственное предприятие «Бийскфизтех» и ЗАО «НПК «Алтай». Договоры касались услуг по разработке конструкторской документации, изготовлению, сборке и монтажу оборудования. Но, как выяснили следователи, все эти работы выполнялись исключительно работниками федерального предприятия и на его оборудовании, тогда как деньги за них — не менее 115 млн рублей — уходили на сторону», — пишет «Версия».
Александра Жаркова, скончавшегося в 2017 году (по некоторым данным — в результате самоубийства) — «Версия», а вслед за ней и другие издания, называют «крестным отцом «Эвалара».
Скорее всего, грязная информационная кампания может быть направлена не столько против «Эвалара», сколько против депутата Госдумы Александра Прокопьева. Выборы в Госдуму пройдут весной или осенью 2021 года.
По данным altapress.ru, пока в рядах регионального отделения «ЕР» нет однозначной уверенности в том, что по одному из округов будет выдвинут именно Прокопьев. Его место не прочь занять другие сильные бизнесмены, имеющие отношение к бийской и заринской зонам Алтайского края.