В интернет-СМИ развернута странная информационная кампания против бийского «Эвалара»

С начала октября в ряде федеральных интернет-ресурсов появилась одна и та же публикация, в которой утверждается что учредители бийской фармацевтической компании «Эвалар» могли иметь какое-то отношение к хищению 115 млн рублей с ФНПЦ «Алтай». По оценкам altapress.ru, эта публикация «притянута за уши», но может быть выпадом против политической карьеры депутата Госдумы Александра Прокопьева, чья семья является учредителем «Эвалара».

Во всех публикациях, а их вышло уже около 10, утверждается примерно одно и то же — 115 млн рублей с федерального научно-производственного центра (ФНПЦ) «Алтай» могли быть похищены при участии учредителей «Эвалара».

Изначально материал был опубликован на сайте газеты «Версия», а затем растиражирован другими СМИ, которые, по данным Altapress.ru, чаще всего и используются для вброса левого компромата.

«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин

Пересказывать эти публикации смысла не имеет, так как серьезных доказательств тому, что руководители «Эвалара» могут иметь к хищениям хоть какое-то отношение, в них не приводится. Авторы заказа «играют» на одном факте — учредителем бийского производителя БАДов был научно-производственный концерн «Алтай», имевший отношение к выводу средств с федерального предприятия.

«По версии следствия, схема вывода средств оборонного предприятия была довольно незамысловатой. Жарков (генеральный директор ФНПЦ) якобы заключал договоры подряда с возглавляемыми Литвиновым и Тепловой предприятиями — ЗАО «Научно-производственное предприятие «Бийскфизтех» и ЗАО «НПК «Алтай». Договоры касались услуг по разработке конструкторской документации, изготовлению, сборке и монтажу оборудования. Но, как выяснили следователи, все эти работы выполнялись исключительно работниками федерального предприятия и на его оборудовании, тогда как деньги за них — не менее 115 млн рублей — уходили на сторону», — пишет «Версия».

Александра Жаркова, скончавшегося в 2017 году (по некоторым данным — в результате самоубийства) — «Версия», а вслед за ней и другие издания, называют «крестным отцом «Эвалара».

«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин

Скорее всего, грязная информационная кампания может быть направлена не столько против «Эвалара», сколько против депутата Госдумы Александра Прокопьева. Выборы в Госдуму пройдут весной или осенью 2021 года.

По данным altapress.ru, пока в рядах регионального отделения «ЕР» нет однозначной уверенности в том, что по одному из округов будет выдвинут именно Прокопьев. Его место не прочь занять другие сильные бизнесмены, имеющие отношение к бийской и заринской зонам Алтайского края.