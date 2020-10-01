В интервью немецкому журналу Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

Других версий случившегося у оппозиционера нет.
«Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления», — цитирует журнал Навального.
Навальный также сообщил, что собирается вернуться в Россию, пишет «Коммерсантъ».
Фрагменты интервью были опубликованы в преддверии саммита ЕС, который состоится 1−2 октября. На нем в том числе будет обсуждаться ситуация с Алексеем Навальным.
Реакции Кремля на анонс пока не последовало.
Полная версия интервью выйдет 2 октября.
Что произошло
Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября.
Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Омске.
Сначала Навального госпитализировали в Омск, а потом на самолете с медицинским модулем переправили в берлинскую клинику «Шарите».
ФРГ заявила, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российские врачи версию об отравлении не подтвердили.
Недавно оппозиционера выписали из больницы.