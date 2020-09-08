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8 сентября
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Политика

В Иркутске обрушилось здание. Там размещалось казенное учреждение «Безопасный город»

Здание в Иркутске, принадлежащее мэрии, частично обрушилось. По иронии судьбы, там находится муниципальное учреждение «Безопасный город».

Трещина, обрушение
Трещина, обрушение
СС0

Сообщается, что ЧП произошло из-за самовольного ремонта соседнего дома, который принадлежит частному лицу, пишет «Тайга. инфо».

Оба здания имеют одну несущую стену.

«Несмотря на неоднократные предостережения, собственник здания самовольно начал реконструкцию. При проведении земляных работ общая несущая стена просела и растрескалась. Специалисты МКУ „Безопасный город“, которые работали на Карла Маркса, 26Б, были переведены в другое помещение из-за опасности пребывания внутри поврежденного здания», - заявил и.о. директора МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.

Сейчас городская администрация собирает документы для проведения строительной экспертизы. Чиновники намерены обратиться в суд.

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