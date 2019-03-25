В Казахстане предложили переименовать еще три города

«Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова. Надо нам продолжить таким образом», — сказал Иса на на заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» в поддержку переименования столицы.

20 марта президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. 23 марта глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, в тот же день он вступил в силу после официального опубликования.

Демократическая партия «Ак Жол» («Светлый путь») является парламентской партией, имеет депутатскую фракцию в мажилисе (нижний палате) парламента Казахстана.

Город Семей — до 2007 года Семипалатинск.