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25 марта
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Политика

В Казахстане предложили переименовать еще три города

Зампредседателя демократической партии «Ак Жол» («Светлый путь») Казахстана Казбек Иса 25 марта предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей, сообщает РИА Новости.

Семей (Семипалатинск). Вид из космоса.
Семей (Семипалатинск). Вид из космоса.
wikipedia.org

«Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова. Надо нам продолжить таким образом», — сказал Иса на на заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» в поддержку переименования столицы.

20 марта президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. 23 марта глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, в тот же день он вступил в силу после официального опубликования.

Демократическая партия «Ак Жол» («Светлый путь») является парламентской партией, имеет депутатскую фракцию в мажилисе (нижний палате) парламента Казахстана.

Город Семей — до 2007 года Семипалатинск.

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