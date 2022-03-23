В Китае назвали «пощечиной НАТО» применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Ранее «Кинжал» применили для уничтожения подземного склада украинских силовиков. Издание Huanqui отметило, что одним из главных преимуществ ракеты стала ее проникающая способность — ракету использовали для поражения железобетонного укрепления, которому не могут нанести ущерб ни крылатые ракеты, ни обычные бомбы.

Кроме того, нанесение удара «Кинжалом» по целям вблизи территории стран-членов НАТО стало публичной демонстрацией оружия для Запада и явно направлено на сдерживание альянса.

Как подчеркивает Sina.com, в случае, если бы ракеты не поразили важные объекты ВСУ, то Киев и НАТО немедленно заявили бы о низкой эффективности «Кинжала».

«Сейчас западным СМИ нечего сказать, как и альянсу НАТО, который давно ставил под сомнение реальные характеристики „Кинжала“. Значит, первый боевой опыт „Кинжала“ был успешным, и удар, который, на первый взгляд, был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», — указывает портал.

Китайское информационное агентство (КИА) обращает внимание на то, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс может поразить цель за тысячи километров.

«Траектория полета ракеты может корректироваться на протяжении всего процесса и является непредсказуемой, затрудняет ее обнаружение и перехват средствами ПВО», — пишет издание.

Агентство приходит к выводу, что новая российская система — это «кинжал, который может вонзиться в сердце в любой момент».