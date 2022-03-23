23 марта
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Политика

В Китае назвали «пощечиной НАТО» применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Китайские СМИ назвали российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» оружием, которое «может вонзиться в сердце в любой момент», пишут «Известия».

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
popmech.ru.

Ранее «Кинжал» применили для уничтожения подземного склада украинских силовиков. Издание Huanqui отметило, что одним из главных преимуществ ракеты стала ее проникающая способность — ракету использовали для поражения железобетонного укрепления, которому не могут нанести ущерб ни крылатые ракеты, ни обычные бомбы.

Кроме того, нанесение удара «Кинжалом» по целям вблизи территории стран-членов НАТО стало публичной демонстрацией оружия для Запада и явно направлено на сдерживание альянса.

Как подчеркивает Sina.com, в случае, если бы ракеты не поразили важные объекты ВСУ, то Киев и НАТО немедленно заявили бы о низкой эффективности «Кинжала».

«Сейчас западным СМИ нечего сказать, как и альянсу НАТО, который давно ставил под сомнение реальные характеристики „Кинжала“. Значит, первый боевой опыт „Кинжала“ был успешным, и удар, который, на первый взгляд, был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», — указывает портал.

Китайское информационное агентство (КИА) обращает внимание на то, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс может поразить цель за тысячи километров.

«Траектория полета ракеты может корректироваться на протяжении всего процесса и является непредсказуемой, затрудняет ее обнаружение и перехват средствами ПВО», — пишет издание.

Агентство приходит к выводу, что новая российская система — это «кинжал, который может вонзиться в сердце в любой момент».

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