7 июня
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Политика

В Китае рассказали о новой тактике США на Украине

США продолжают отправлять вооружения украинской армии, но цель этих поставок изменилась, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайскую газету Global Times.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Издание отмечает, что Штаты сейчас стремятся не помочь Украине, а устроить хаос.

«Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы. Новые поставки вооружения должны вернуть Вашингтону статус мирового гегемона», — говорится в статье.

Также отметили, что роль Штатов в качестве глобального лидера уже пошатнулась, и ситуация вышла из-под их контроля.

Издание пришло к выводу, что США в попытках восстановить утерянные позиции прикладывают все усилия, чтобы внести турбулентность в мировой порядок.

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