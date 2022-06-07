В Китае рассказали о новой тактике США на Украине

Издание отмечает, что Штаты сейчас стремятся не помочь Украине, а устроить хаос.
«Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы. Новые поставки вооружения должны вернуть Вашингтону статус мирового гегемона», — говорится в статье.
Также отметили, что роль Штатов в качестве глобального лидера уже пошатнулась, и ситуация вышла из-под их контроля.
Издание пришло к выводу, что США в попытках восстановить утерянные позиции прикладывают все усилия, чтобы внести турбулентность в мировой порядок.