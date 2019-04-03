В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк. В законопроекте также предусмотрена мера ужесточить или запретить открытие счета в этих банках.
Согласно документу, будут запрещены сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор.
Также предполагается блокировать активы иностранцев, которые инвестируют в российский энергетический рынок.
Все меры могут быть задействованы только в том случае, если глава нацразведки США Дэниел Коутс признает, что РФ вмешалась в избирательный процесс в Соединенных Штатах.