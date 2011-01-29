Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 января -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В Конституцию РФ предложено ввести должность Верховного правителя

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила ввести в основной закон страны больше 100 новых пунктов, сообщает «Коммерсантъ». Среди них — переименование должности президента в «верховного правителя», утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

О том, что президента хотят переименовать в «верховного правителя» (причем слово «верховный» предлагается писать с большой буквы), журналистам рассказал член рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию, пишет 19rus.info.

Так, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрожденного им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечет срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.

Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек — спортсмены, артисты, врачи, актеры, кинорежиссеры. Многие из них были доверенными лицами Путина на президентских выборах-2018.

Из истории

Верховный правитель России — временная должность главы Российского государства, учрежденная во время Гражданской войны и признанная всеми лидерами Белого движения. Единственным, кто занимал данную должность, был адмирал Колчак.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость