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Политика

В Кремле назвали больным американский конгресс из-за новых санкций

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции в отношении России, предложенные американскими сенаторами. Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что парламентарии в США больны русофобией, передает ТАСС.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:

Надеяться на ремиссию болезни оголтелой русофобии в Конгрессе пока не приходится.

Песков считает, что перспектив на выздоровление американских конгрессменов от русофобии пока не наблюдается.

Пока санкции не приняты, но подготовка к ним идет полным ходом. Поэтому Дмитрий Песков говорит, что «теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:

Но в данном случае, с учетом настроений в Конгрессе США, надеяться на какое-то улучшение наших двусторонних отношений или хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится.

Мы видим проявления этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных.

Ранее altapress.ru писал о том, какие новые санкции собираются применить к России сенаторы США и как хотят повлиять на благосостояние президента Владимира Путина.

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