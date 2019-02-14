В Кремле назвали больным американский конгресс из-за новых санкций

Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
Надеяться на ремиссию болезни оголтелой русофобии в Конгрессе пока не приходится.
Песков считает, что перспектив на выздоровление американских конгрессменов от русофобии пока не наблюдается.
Пока санкции не приняты, но подготовка к ним идет полным ходом. Поэтому Дмитрий Песков говорит, что «теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
Но в данном случае, с учетом настроений в Конгрессе США, надеяться на какое-то улучшение наших двусторонних отношений или хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится.
Мы видим проявления этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных.
Ранее altapress.ru писал о том, какие новые санкции собираются применить к России сенаторы США и как хотят повлиять на благосостояние президента Владимира Путина.