В Кремле не удивились тому, что россияне хотят перемен

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, сообщил «Интерфакс». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

«Честно говоря, я не знаком с результатами этого соцопроса или исследования, поэтому я не знаю, с какой степенью доверия можно к ним относиться», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать итоги опроса.

Вместе с тем пресс-секретарь президента заметил, что «желание перемен присутствует в обществе всегда».

«Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных и гармоничных перемен. Сторонники и таких, и других пристрастий всегда в обществе имеются», — добавил Песков.

Согласно опроса Московского центра Карнеги и «Левада-центра», доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране выросла за последние два года с 42 до 59%. По мнению 52% респондентов, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы.