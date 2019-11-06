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Политика

В Кремле не знают, почему Путин вступил в комсомол лишь в 20 лет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос, как тк получилось, что российский лидер Владимир Путин вступил в комсомол только в 20 лет.

Комсомольский значок.
Комсомольский значок.
wikipedia.org/

Ранее на выставке «Выдающиеся деятели отечественной истории XX—XXI веков» в Санкт-Петербурге представили характеристику Путина, из которой получается, что он вступил в комсомол только в 20, сообщает РИА «Новости».

«Никак не могу вам объяснить это», — заявил Песков. На уточняющий вопрос, получается ли, что Путин поступил в КГБ, не состоя в комсомоле, Песков ответил, что это может быть и ошибка, а может быть и правда, пишет «Росбалт». Песков сказал, что в Кремле на этом «не фокусировались».

Советские подростки обычно вступали в комсомол в 14−15 лет и покидали пионерскую организацию.

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