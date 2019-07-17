В Кремле неоднозначно ответили на предложение забирать у коррупционеров имущество

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение СК по конфискации имущества коррупционеров и предоставления доступа к банковской тайне россиян на стадии доследственных проверок.

«По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует», — сказал Песков.

Он отметил, что здесь нужна экспертная проработка. Песков добавил, что каких-либо решений на этот счет не принималось, пишет RT.

«А что касается методик и методов борьбы с коррупцией, то они постоянно совершенствуются в рамках той комиссии, которая действует в администрации президента под руководством Антона Вайно», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Бастрыкин рассказал о своем предложении конфисковывать имущество у коррупционеров в интервью газете «Известия». По его словам, это нужно сделать «в целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба».