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Политика

В Кремле рассказали, что на самом деле делают российские военные в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает «Интерфакс».

Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла.
Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла.
СС0

По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

«Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается», — сказал он.

Комментируя угрозы руководства США относительно факта нахождения российских военных на территории Венесуэлы, Ушаков отметил: «Мне кажется, неплохо Захарова (официальный представитель МИД РФ) сказала: «Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются».

Ранее информагентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

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