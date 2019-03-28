В Кремле рассказали, что на самом деле делают российские военные в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает «Интерфакс».

По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

«Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается», — сказал он.

Комментируя угрозы руководства США относительно факта нахождения российских военных на территории Венесуэлы, Ушаков отметил: «Мне кажется, неплохо Захарова (официальный представитель МИД РФ) сказала: «Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются».

Ранее информагентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.