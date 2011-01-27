Карт-бланш Путину: в Кремле объяснили, зачем была нужна отставка правительства

Правительство России сочло необходимым уйти в отставку, чтобы президент Владимир Путин смог более эффективно выполнить положения послания, с которым он обратился к Федеральному собранию 15 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», пишет РБК.

«Это было решение правительства», — сказал Песков. По его словам, члены кабмина решили дать Путину карт-бланш для выполнения новых задач.

Песков отметил, что для реализации послания, в том числе для внесения поправок в Конституцию, требуется «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе».

Напомним, Медведев объявил об отставке правительства 15 января, вскоре после оглашения послания Федеральному собранию. Путин принял ее и предложил на пост премьера новую кандидатуру — главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.