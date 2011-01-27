Карт-бланш Путину: в Кремле объяснили, зачем была нужна отставка правительства

«Это было решение правительства», — сказал Песков. По его словам, члены кабмина решили дать Путину карт-бланш для выполнения новых задач.
Песков отметил, что для реализации послания, в том числе для внесения поправок в Конституцию, требуется «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе».
Напомним, Медведев объявил об отставке правительства 15 января, вскоре после оглашения послания Федеральному собранию. Путин принял ее и предложил на пост премьера новую кандидатуру — главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.