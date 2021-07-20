20 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

В Кремле открестились от «пристройки» к резиденции Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о большой стройке рядом с резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом сообщает ТАСС 20 июля.

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

«Ничего такого там нет. Это резиденция главы государства, там нет никаких строек», — сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать данные о якобы тайном строительстве, которое ведется недалеко от резиденции главы государства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на земельном участке площадью 10,7 гектара уже возведены несколько зданий: двухэтажный гостевой дом площадью 4 тыс. кв метров, пятиэтажный спортивный комплекс с ледовой ареной, четырехэтажный гостевой комплекс и лечебно-оздоровительный комплекс.

Журналисты пишут, что площадь больницы превышает 16 тысяч квадратных метров.

В конце января Владимир Путин, общаясь со студентами российских вузов, обвинил авторов расследования об объекте в Геленджике в промывке мозгов россиянам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость