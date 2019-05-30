В Кремле ответили на сообщения о том, что российский миллиардер якобы работает в интересах Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска действовал «в интересах» главы государства Владимира Путина, сообщает РБК .

Дерипаска «всегда действовал и действует в интересах своего бизнеса», отметил представитель Кремля.

И добавил, что Путин «тем более никогда не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов».

Ранее СМИ сообщили, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США уличило бизнесмена Олега Дерипаску в том, что тот действовал в интересах президента РФ Владимира Путина, пишет «Росбалт». В частности, американское ведомство со ссылкой на статью The Nation от 2008 года обвинило бизнесмена в покупке алюминиевого завода в Черногории «по поручению Путина».

Доказательств в отчете Минфина не приводится, а источник — анонимный.