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Политика

В Кремле прокомментировали речь Дудя на премии GQ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил не ассоциировать речь Юрия Дудя на премии GQ с «общим настроением», сообщает РБК.

Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
kremlin.ru

Журналист получил премию GQ в номинации «Лицо с экрана» как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube».

В своей благодарственной речи он призвал «не молчать» о политических проблемах в России.

«Если ты молчишь — не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу», — сказал он.

Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле «не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий», пишет polit.ru.

«Это было бы ошибочным. Определенные точки зрения в Кремле фиксируют, но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроением. Есть много состоявшихся оппонентов, которые могли бы разбить эти тезисы», — сказал официальный представитель Кремля.

Также пресс-секретарь прокомментировал последний документальный фильм Дудя про Беслан: «Я смотрел, президент — нет. Не совсем правильно говорить на конференц-колле о каких-либо личных выводах и каких-либо личных восприятиях».

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