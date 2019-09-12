В Кремле прокомментировали речь Дудя на премии GQ

Журналист получил премию GQ в номинации «Лицо с экрана» как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube».

В своей благодарственной речи он призвал «не молчать» о политических проблемах в России.

Юрий Дудь на премии «GQ Человек года» в Московской государственной консерватории имени Чайковского обратился к собравшимся с просьбой не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификациях на выборах. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/WZAOTNSnji — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 сентября 2019 г.

«Если ты молчишь — не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу», — сказал он.

Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле «не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий», пишет polit.ru.

«Это было бы ошибочным. Определенные точки зрения в Кремле фиксируют, но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроением. Есть много состоявшихся оппонентов, которые могли бы разбить эти тезисы», — сказал официальный представитель Кремля.

Также пресс-секретарь прокомментировал последний документальный фильм Дудя про Беслан: «Я смотрел, президент — нет. Не совсем правильно говорить на конференц-колле о каких-либо личных выводах и каких-либо личных восприятиях».