В Кремле прокомментировали шоу «Вечер с Владимиром Путиным»

Президента России Владимира Путина не интересуют карикатуры на него, равно как куклы и шаржи. Если эти «персонажи» похожи на Путина — хорошо, заявил Песков.
В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Песков отметил, что про его шефа написали много книг, нарисовали карикатуры и шаржи, создали куклы. Путин, подчеркнул Песков, не читает книги про себя и не разглядывает карикатуры, пишет «Росбалт».
«Он не хочет хоть в чем-то походить на них», — заявил Песков и заключил, что лучше путь карикатуры походят на Путина.
???????????? Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.
Между тем первыми гостями «Путина» стали бывший пресс-секретарь Тони Блэр, журналист Аластер Кэмпбелл и писательница Дебора Фрэнсис-Уайт, сообщает «МК».