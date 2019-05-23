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Политика

В Кремле прокомментировали шоу «Вечер с Владимиром Путиным»

Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two запускает комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin). Уже готовы два пилотных выпуска с анимированным российским лидером. Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал появление шоу.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Президента России Владимира Путина не интересуют карикатуры на него, равно как куклы и шаржи. Если эти «персонажи» похожи на Путина — хорошо, заявил Песков.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Песков отметил, что про его шефа написали много книг, нарисовали карикатуры и шаржи, создали куклы. Путин, подчеркнул Песков, не читает книги про себя и не разглядывает карикатуры, пишет «Росбалт».

«Он не хочет хоть в чем-то походить на них», — заявил Песков и заключил, что лучше путь карикатуры походят на Путина.

Между тем первыми гостями «Путина» стали бывший пресс-секретарь Тони Блэр, журналист Аластер Кэмпбелл и писательница Дебора Фрэнсис-Уайт, сообщает «МК».

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