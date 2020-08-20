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Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о полете спецборта ФСБ в Минск

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов кремлевского пула. В частности, был задан вопрос о миссии самолета ФСБ, прилетевшего в Минск (по данным авиаресурса).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Кремль не располагает информацией о полете самолета ФСБ России в Минск. Так на соответствующие данные СМИ отреагировал Песков, передает РИА Новости.

«<Директор ФСБ Александр> Бортников летал? Про самолет ничего не могу сказать, не располагаю информацией», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов.

Речь идет о самолете Ту-214ВПУ с бортовым номером RA-64523. В открытых источниках указано, что эксплуатантом Ту-214ВПУ, единственного представителя своей модификации, является специальный летный отряд «Россия», однако источники «БИЗНЕС Online» сообщали, что этот самолет, строившийся в начале 2010-х, предназначен для ФСБ.

Директор на борту

Официально эта информация не подтверждалась и не опровергалась, но известно, что некоторые полеты данного воздушного судна совпадали с маршрутами зарубежных визитов директора ФСБ Александра Бортникова — 18−19 февраля 2015 года глава российской спецслужбы участвовал в саммите в Вашингтоне, и в те же дни в американскую столицу прибыл Ту-214ВПУ.

Правительственные лайнеры

Это как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший в Белоруссию за последнюю неделю и привлекший внимание прессы.

12 августа в республику прибыли два Ту-134АК из состава ВКС России — самолеты, предназначенные для правительственных перевозок. Оснащенные салоном люкс. О цели прилета не сообщалось, но спустя два дня стало известно о возвращении в Россию 32 граждан, ранее задержанных в Белоруссии и объявленных там бойцами ЧВК Вагнера.

Протесты

Перелеты осуществляются на фоне массовых протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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