В Кремле прокомментировали сообщения о сценариях сохранения Путина у власти

Тезисы публикации Bloombtrg.
Объединение
Один из обсуждаемых вариантов, пишет Bloomberg, — объединение с Белоруссией, при котором Путин может стать главой нового государства, обойдя тем самым ограничения по президентскому сроку.
Калька
Другой вариант — передача власти по сценарию, схожему с ситуацией в Казахстане, считает Bloomberg.
Ранее президент республики Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку с поста главы государства после почти 30 лет правления. При этом он сохранил должность главы правящей партии, пожизненного главы Совета безопасности и звание Елбасы — отца нации.
«Сценарий Назарбаева может устроить политическую элиту, которая хочет иметь арбитра, способного влиять на процесс во время правления преемника», — считает политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин.
В таком случае Владимир Путин может передать ключевые президентские полномочия Совету Безопасности или Госсовету.
Враждебные элиты
Между тем политический консультант Кремля Сергей Марков отмечает, что в отличие от Нурсултана Назарбаева в Казахстане, Владимир Путин может столкнуться с сопротивлением враждебно настроенных элит, отмечает издание.
Официальный комментарий Кремля
В Кремле не обсуждают сценарии сохранения Владимира Путина у власти, в том числе путем объединения России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».
«Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — прокомментировал Песков публикацию Bloomberg.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что повестка администрации президента нацелена на реализацию майского указа, «сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами».