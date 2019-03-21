В Кремле прокомментировали сообщения о сценариях сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщил Bloomberg . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с публикацией и назвал статью «вольными упражнениями» и не имеют отношения к тому, что обсуждается в администрации президента.

Тезисы публикации Bloombtrg.

Объединение

Один из обсуждаемых вариантов, пишет Bloomberg, — объединение с Белоруссией, при котором Путин может стать главой нового государства, обойдя тем самым ограничения по президентскому сроку.

Калька

Другой вариант — передача власти по сценарию, схожему с ситуацией в Казахстане, считает Bloomberg.

Ранее президент республики Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку с поста главы государства после почти 30 лет правления. При этом он сохранил должность главы правящей партии, пожизненного главы Совета безопасности и звание Елбасы — отца нации.

«Сценарий Назарбаева может устроить политическую элиту, которая хочет иметь арбитра, способного влиять на процесс во время правления преемника», — считает политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин.

В таком случае Владимир Путин может передать ключевые президентские полномочия Совету Безопасности или Госсовету.

Враждебные элиты

Между тем политический консультант Кремля Сергей Марков отмечает, что в отличие от Нурсултана Назарбаева в Казахстане, Владимир Путин может столкнуться с сопротивлением враждебно настроенных элит, отмечает издание.

Официальный комментарий Кремля

В Кремле не обсуждают сценарии сохранения Владимира Путина у власти, в том числе путем объединения России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».

«Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — прокомментировал Песков публикацию Bloomberg.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что повестка администрации президента нацелена на реализацию майского указа, «сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами».