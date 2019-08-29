В Кремле объяснили, как регионам реагировать на увольнения врачей

«Существует главная цель, которая, как докладывают главы регионов, выполняется — поддержание зарплат врачей не ниже, чем в среднем по экономике. Эти показатели контролируются. Там, где по каким-то причинам параметры не соблюдаются, необходимо активное вмешательство региональных властей», — сказал официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул — в этом вопросе ответственность несут местные власти.
В конце июля все хирурги Демидовской больницы в Нижнем Тагиле подали заявления на увольнения из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки. Когда поток пациентов перераспределили в другую клинику, об увольнении заявили и все шесть работающих там хирургов, которым отказались доплачивать, пишет ura.ru.
Была создана спецкомиссия регионального минздрава. 28 августа стало известно, что пять докторов забрали заявления после обещания стимулирующих выплат. Позже об отказе выполнять дополнительную работу заявили медсестры из Красноуральска.
Проверить ситуацию приедут специалисты из Минздрава РФ.