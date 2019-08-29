В Кремле объяснили, как регионам реагировать на увольнения врачей

«Существует главная цель, которая, как докладывают главы регионов, выполняется — поддержание зарплат врачей не ниже, чем в среднем по экономике. Эти показатели контролируются. Там, где по каким-то причинам параметры не соблюдаются, необходимо активное вмешательство региональных властей», — сказал официальный представитель Кремля.