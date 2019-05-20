В Кремле рассказали, когда Путин поздравит украинского лидера с постом президента

Президент РФ Владимир Путин поздравит нового украинского коллегу Владимира Зеленского, когда будут первые успехи в урегулировании кризиса в Донбассе и в нормализации отношений Москвы и Киева, если такое произойдет.

Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли Владимир Путин поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины, сообщает ТАСС.

Песков при этом не стал уточнять, какими именно должны быть эти «первые успехи» по двум названным направлениям. По его словам, такие успехи в деле нормализации российско-украинских отношений «будут очевидны и заметны невооруженным глазом».

Также, подчеркнул официальный представитель Кремля, пока что Путин не планирует каких-либо контактов с Зеленским. В повестке дня этого нет, отметил Песков, пишет «Росбалт».

20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Зеленского, после чего от тут же заявил о роспуске Рады и предложил кабмину Украины уйти в отставку.