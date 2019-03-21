В Кремле рассказали о критериях отбора новых губернаторов

Дополнительным критерием является опыт работы в федеральных или региональных органах власти.

В то же время, Песков отметил, что связь с регионом не играет решающей роли и привел в пример Андрея Чибиса, у которого нет связи с Мурманской областью. Однако, по словам Пескова, «трудно переоценить» его опыт в качестве замминистра строительства, который имеет «критическое значение» для любого региона, пишет polit.ru.

Ранее в отставку ушли главы Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также республики Алтай и Калмыкии.