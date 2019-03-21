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21 марта
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Политика

В Кремле рассказали о критериях отбора новых губернаторов

Назначенные врио губернаторов в регионах России являются участниками последних волн общей практики по формированию президентского резерва, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК,

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
http://kremlin.ru

Дополнительным критерием является опыт работы в федеральных или региональных органах власти.

В то же время, Песков отметил, что связь с регионом не играет решающей роли и привел в пример Андрея Чибиса, у которого нет связи с Мурманской областью. Однако, по словам Пескова, «трудно переоценить» его опыт в качестве замминистра строительства, который имеет «критическое значение» для любого региона, пишет polit.ru.

Ранее в отставку ушли главы Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также республики Алтай и Калмыкии.

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