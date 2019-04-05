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5 апреля 3°C

В Кремле рассказали о политическом кредо Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о политическом кредо Владимира Путина. Для действующего главы того или иного государства лучшей избирательной кампанией являются результаты его текущей работы — так считает российский лидер.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
http://kremlin.ru

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что предвыборная кампания должна быть похожей на шоу, пишет ТАСС.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что не дело Кремля оценивать избирательные кампании, этот вопрос скорее «нужно задавать избирателям».

Путин во время своих предвыборных кампаний «всегда чрезвычайно скрупулезно подходил к формулированию своей программы, своих планов и так же скрупулезно подходил к тому, чтобы доводить эти планы до избирателей», напомнил Песков.

«Это всегда было политическим кредо Путина, и вы знаете, что это кредо востребовано в нашей стране и пользуется доминирующей поддержкой населения», — сказал представитель Кремля.

Выборы на Украине

Ни в вопросе журналистов Пескову про отношение к «предвыборному шоу», ни в ответе ни разу не прозвучало название какой-либо конкретной страны, однако явным контекстом этой темы является избирательная кампания на Украине, где второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

В нем примут участие лидер первого тура президентской гонки Владимир Зеленский и действующий украинский президент Петр Порошенко, пишет bfm.ru.

3 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Петру Порошенко встретиться для дебатов перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский». В ответном видеообращении глава государства принял это предложение.

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