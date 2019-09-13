В Кремле разберутся, почему не уволена чиновница, оскорбившая пострадавших от наводнения

Если руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич еще не уволена после скандала с оскорбительными высказываниями о жителях Тулуна, это повод для разбирательства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее в соцсетях распространилась аудиозапись, где женщина описывала приезд Владимира Путина в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения.

«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты», — говорила она.

Многие утверждали, что на записи голос Алашкевич. Сама она это отрицала, пишут ». Тем не менее губернатор Сергей Левченко отстранил ее от работы на период разбирательства. Точнее — отправил в отпуск.

Пресс-секретарь иркутского губернатора Ирина Алашкевич. facebook.com/profile.php

Реакция губернатора последовала только после того, как Путин снова приехал в Тулун и пообщался с жителями.

Блогер Артем Павлечко пожаловался Путину на хамство Алашкевич и спросил, планирует ли чиновница извиниться перед жителями. Путин заявил, что поручит губернатору разобраться в ситуации.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек», — сказал Путин.

В конце июня в Иркутской области начался паводок, частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов. Во время наводнения погибли 25 человек.

Глава государства несколько раз посещал пострадавшие районы, чтобы оценить ход восстановительных работ и пообщаться с жителями, пишет mail.ru.