В Кремле решили, как Путин будет общаться с журналистами и простыми людьми

«Мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина, мы своевременно сообщим вам о дате проведение, расскажем вам детально о формате проведения», — сказал он.
По словам Пескова, изменение формата произойдет «в силу понятных причин» и в данный момент прорабатывается возможность провести пресс-конференцию так, чтобы не ограничить возможности общения журналистов с президентом. Кроме того, в пресс-конференцию будут включены элементы прямой линии.
Ранее, 9 ноября, Песков заявил, что в этом году прямая линия с Путиным проводиться не будет, а ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре 2020 года, передают «Известия».
Он отметил, что российский лидер проводит прямую линию в «последние несколько месяцев» из-за сложившихся в этом году обстоятельств.
Поэтому проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним, указал представитель Кремля.