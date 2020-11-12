В Кремле решили, как Путин будет общаться с журналистами и простыми людьми

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в необычном формате. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина, мы своевременно сообщим вам о дате проведение, расскажем вам детально о формате проведения», — сказал он.

По словам Пескова, изменение формата произойдет «в силу понятных причин» и в данный момент прорабатывается возможность провести пресс-конференцию так, чтобы не ограничить возможности общения журналистов с президентом. Кроме того, в пресс-конференцию будут включены элементы прямой линии.

Ранее, 9 ноября, Песков заявил, что в этом году прямая линия с Путиным проводиться не будет, а ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре 2020 года, передают «Известия».

Он отметил, что российский лидер проводит прямую линию в «последние несколько месяцев» из-за сложившихся в этом году обстоятельств.

Поэтому проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним, указал представитель Кремля.