В Кремле следят за акциями протеста в Екатеринбурге из-за строительства храма

«Мы видим сообщения СМИ на этот счет, мы знакомимся с этими сообщениями. С этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит», — сказал официальный представитель Кремля.

От суждений о сложившейся ситуации пресс-секретаря президента воздержался: «Не обладая все-таки нюансами в отношении того, что именно там происходило, — а только нюансы здесь позволяют делать какие-то суждения, — я воздержусь от каких-либо комментариев», пишут «Ведомости».

Развитие событий

13 мая в Екатеринбурге прошел стихийный митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы, который находится в центре города.

Подрядчик установил вокруг сквера забор, который охраняли полицейские и несколько десятков людей, которых Znak.com называет «участниками силовой поддержки» (по данным «Уралинформбюро», последние были сотрудниками частного охранного предприятия).

Активисты, выступающие против строительства храма, призвали прийти на прогулку. Участники акции обрушили забор на несколько часов.

14 мая утром произошедшее прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, предложив участникам конфликта провести переговоры.

«Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему», — отметил губернатор.

Три человека попали в больницы после несогласованной акции протеста против строительства храма в центре Екатеринбурга, заявили 15 мая в пресс-службе городского управления здравоохранения, сообщает «Интерфакс».

Акция протеста завершилась около двух часов ночи, было задержано около двух десятков человек (по другим данным — до 28 человек, среди которых трое подростков).

Переговоры с губернатором

Власти Свердловской области отказались пойти навстречу протестующим и остановить строительство храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга, рассказал РБК депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев, присутствовавший на переговорах сторонников и противников строительства храма с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

По словам депутата, спонсоры стройки — Русская медная компания (РМК) и губернатор Куйвашев — заявили о том, что стройка идет на законных основаниях.

О строительстве

Собор святой великомученицы Екатерины хотят построить на месте сквера на Октябрьской площади. Многие екатеринбуржцы высказались против этого решения, инициативная группа подавала заявку на проведение референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

Мэр города Александр Высокинский заявил, что храм нужен городу и что он будет «одним из лучших в мире».