В Кремле выбрали некоронавирусную тему для нового обращения Путина к народу

В Кремле готовят обращение президента России Владимира Путина к гражданам насчет поправок в Конституцию, сообщили РБК четыре источника. Вероятной датой они назвали понедельник, 29 июня.

Владимир Путин, как ожидается, планирует разъяснить значимость поправок и дать им свою интерпретацию. Источника издания утверждают, что президент призовет принять участие в голосовании тех, кто еще не сделал это.

Владимир Путин регулярно обращается к россиянам с конца марта, последнее обращение было 23 июня. Ранее все обращения касались пандемии коронавируса.

Россияне могут голосовать по поправкам в Конституцию в течение семи дней, начиная с 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, этот день будет выходным.

Голосование до основной даты считается предварительным, но разницы для участников не будет.