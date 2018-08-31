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1 сентября
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В Кремле выразили недоумение по поводу рассекреченных США разговорах о Путине

Американская библиотека Билла Клинтона не согласовывала с Кремлем публикацию переговоров бывшего президента США Клинтона с первым российским президентом Борисом Ельциным, касающихся Владимира Путина. Об этом 31 августа сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщают «Ведомости».

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Песков добавил, что существует практика рассекречивания подобных разговоров, которой американская сторона решила не следовать. «Они не всегда подлежат рассекречиванию, как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков. Это общемировая практика», — сказал представитель Кремля.

Из-за чего произошел скандал?

На днях на сайте президентской библиотеки Билла Клинтона появились ранее не публиковавшиеся расшифровки разговоров бывшего президента США с Ельциным. В разговоре, состоявшемся 8 сентября 1999 года Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал своим преемником Путина, ставшего в августе того года председателем правительства России.

Владимир Владимирович Путин в молодости.
Владимир Владимирович Путин в молодости.
liveinternet.ru

Кроме того, первый российский президент был уверен, что народ поддержит Путина на выборах. В ноябре 1999 года в очередном разговоре с Клинтоном Ельцин заявил, что собирается на покой.

Напомним, Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик со знаменитыми словами «Я устал, ухожу» объявил о своей отставке.

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