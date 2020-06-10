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11 июня
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Политика

В Кремле заявили, что в России нет алчных олигархов

В России нет олигархов — предпринимателей, использующих деньги для влияния в собственных интересах на политику, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
kremlin.ru

Таким образом 10 июня он ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул «деньги российских олигархов» в контексте финансирования оппозиционеров в республике.

«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании», — цитирует слова представитель Кремля ТАСС.

Он напомнил, что олигархами принято называть предпринимателей, имеющих политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.

«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», — подчеркнул Песков.

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