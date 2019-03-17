В Крыму развернули самый большой российский триколор

Акцию организовали члены мотоклуба «Ночные волки». Участие в мероприятии приняли глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Площадь развернутого на горе флага составила 1423 кв. м.
Организаторы добавили, что российский триколор уже побывал на льдах Байкала и Северного полюса, а также в небе над Звенигородом.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.