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Политика

В Крыму развернули самый большой российский триколор

16 марта на горе Гасфорта под Севастополем в честь праздничных мероприятий, посвященных пятилетию крымского референдума, развернули самый большой российский флаг, внесенный в Книгу рекордов России, сообщили «Известия».

Российский флаг.
Российский флаг.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Акцию организовали члены мотоклуба «Ночные волки». Участие в мероприятии приняли глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Площадь развернутого на горе флага составила 1423 кв. м.

Организаторы добавили, что российский триколор уже побывал на льдах Байкала и Северного полюса, а также в небе над Звенигородом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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