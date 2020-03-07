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Политика

В Крыму заявили, что не будут прикасаться к днепровской воде

Крыму не требуется днепровская вода до тех пор, пока украинские власти не оставят претензий на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок ресурса, заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

Так он отреагировал на заявление постпредства Украины в Крыму относительно того, что возобновление поставок воды в Крым невозможно до «момента его деоккупации».

Поставка воды в Крым, согласно позиции представительства Украины, приведет к ослаблению давления на Россию, а это сыграет свою роль в отсрочке момента возвращения полуострова.

«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно. Мы совершенно им не доверяем», — объявил Владимир Константинов.

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