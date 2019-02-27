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Политика

В Курьинском районе выбрали нового главу после досрочной отставки прежнего

26 февраля в Курьинском районе депутаты районного совета по итогам конкурса избрали нового главу района — Алексея Купина, сообщает официальный сайт правительства края.

Алексей Купин
Алексей Купин
kurya.ru

Купину 51 год. Прежде он занимал должность замглавы администрации Курьинского района.

Прежний глава Вячеслав Ковшов, который управлял районом с 2012 года, в ноябре прошлого года подал в отставку, 22 ноября депутаты ее приняли. Ковшов написал заявление всего через год после своего переназначения на этот пост. О причинах его ухода не сообщается. Тогда же статус исполняющего обязанности получил Алексей Купин.

Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет.

Напомним, в этом году район будет активно участвовать в праздновании 100-летия Михаила Калашникова.

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