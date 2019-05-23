Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова правоохранительные органы нашли наркотическое вещество. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, передает «Интерфакс».

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов.
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов.
kremlin.ru

То, что вещество наркотическое, подтвердила химическая экспертиза. С момента ареста Абызова следователи назначили десять экономических и финансово-бухгалтерских экспертиз, а также провели множество допросов, выемок и обысков.

В чем обвиняют Абызова — версия следствия

Михаила Абызова задержали 26 марта в Подмосковье. С апреля 2011 года по ноябрь 2014 года был бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Совместно со своими соучастниками он похитил мошенническим 4 млрд рублей, принадлежащие «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям», осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области и Алтайского края.

Похищенные деньги выведены за рубеж на подконтрольную Абызову офшорную компанию. Своими действиями соучастники поставили под угрозу экономическое развитие и энергетическую безопасность названных регионов страны, считают в СУ СК РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость