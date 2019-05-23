В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова правоохранительные органы нашли наркотическое вещество. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, передает «Интерфакс».

То, что вещество наркотическое, подтвердила химическая экспертиза. С момента ареста Абызова следователи назначили десять экономических и финансово-бухгалтерских экспертиз, а также провели множество допросов, выемок и обысков.

В чем обвиняют Абызова — версия следствия

Михаила Абызова задержали 26 марта в Подмосковье. С апреля 2011 года по ноябрь 2014 года был бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Совместно со своими соучастниками он похитил мошенническим 4 млрд рублей, принадлежащие «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям», осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области и Алтайского края.

Похищенные деньги выведены за рубеж на подконтрольную Абызову офшорную компанию. Своими действиями соучастники поставили под угрозу экономическое развитие и энергетическую безопасность названных регионов страны, считают в СУ СК РФ.