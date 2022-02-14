В ЛДПР опровергли слухи о смерти Жириновского

Однопартийцам отправили разъяснение по поводу ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского. Эта информация ложна и безосновательна, сообщил РИА Новости первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов.
Он уточнил, что разъяснение пришлось отправить, чтобы «люди не паниковали и понимали, что идет провокация».
Пока известно, что звонки шли звонки с поддельных телефонных номеров. По этому поводу уже отправлены запросы в силовые структуры.
По информации РЕН-ТВ, температура и уровень кислорода крови Владимира Жириновского пришли в норму, но он все еще иногда дышит с помощью кислородной маски.