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Политика

В ЛДПР опровергли слухи о смерти Жириновского

В ЛДПР призывают не верить слухам о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Политик находится в стабильном состоянии на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда поступил с ковидом 2 февраля.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

Однопартийцам отправили разъяснение по поводу ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского. Эта информация ложна и безосновательна, сообщил РИА Новости первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов.

Он уточнил, что разъяснение пришлось отправить, чтобы «люди не паниковали и понимали, что идет провокация».

Пока известно, что звонки шли звонки с поддельных телефонных номеров. По этому поводу уже отправлены запросы в силовые структуры.

По информации РЕН-ТВ, температура и уровень кислорода крови Владимира Жириновского пришли в норму, но он все еще иногда дышит с помощью кислородной маски.

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