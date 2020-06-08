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Политика

Бывший зампрокурора и строитель со стажем получили посты в мэрии Барнаула

В администрации Барнаула назначили новых руководителей, сообщили в пресс-центре мэрии.

Администрация Барнаула. Тюльпаны.
Администрация Барнаула. Тюльпаны.
Анна Зайкова.

На должность заместителя главы администрации по правовым вопросам и имущественным отношениям с 8 июня назначили Оксану Финк.

Пост председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула занял Антон Воробьев.

Что известно о новых руководителях

Оксана Финк родилась в 1979 году. Трудовую деятельность начала в 2002 году в органах прокуратуры. По ноябрь 2013 года занимала должности от помощника прокурора Октябрьского района до заместителя прокурора Барнаула.

С 20 ноября 2013 года по 4 июня 2020 года работала заместителем начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Алтайского края.

Антон Воробьев родился в 1980 году. В сфере строительства работает с 2002 года. С июня 2002 года по февраль 2007 года был мастером строительного управления «БКЖБИ-2», консультантом-сметчиком «Гарнец», техником, инженером МУП «Архитектура».

С февраля 2007 по декабрь 2011 года занимал должность заместителя председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, с декабря 2011 по июнь 2015 года — председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

С июля 2015 по май 2020 года был заместителем директора стройфирмы «Алгоритм».

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