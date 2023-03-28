В мэрии Барнаула утвердили кодекс этики для чиновников

В Барнауле утвердили кодекс этики для муниципальных служащих. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление 23 марта. Этим документом он утвердил кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих города.

Согласно основным правилам кодекса, служащий должен добросовестно исполнять должностные обязанности.

Чиновники обязаны противодействовать коррупции, не допускать принуждения коллег к участию в деятельности политических партий и других общественных объединений.

В общении с гражданами и коллегами чиновник должен быть дружелюбным и воздержаться от грубостей, угроз, оскорблений.

Кроме того, работник должен держать в порядке свое рабочее место и быть опрятно одетым в официально-деловом стиле умеренных цветов.

Для мужчин это классический костюм с рубашкой, галстуком и туфлями. Для женщин — платья и юбки средней длины, брюки, блузки, туфли.

В служебное время не допускается ношение спортивной и пляжной одежды, а также одежды с глубоким декольте и оголенными плечами.

На открытых участках тела не должны быть виды татуировки и пирсинг.

В соцсетях чиновник не должен публиковать материалы, которые могут причинить вред его репутации или репутации коллег, авторитету органа власти или муниципальной службы в целом.

Также в документе обозначили меры ответственности за несоблюдение положений кодекса.

Нарушитель подлежит моральному осуждению на заседании профильной комиссии, а в некоторых случаях может понести и юридическую ответственность.

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