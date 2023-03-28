В мэрии Барнаула утвердили кодекс этики для чиновников

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление 23 марта. Этим документом он утвердил кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих города.
Согласно основным правилам кодекса, служащий должен добросовестно исполнять должностные обязанности.
Чиновники обязаны противодействовать коррупции, не допускать принуждения коллег к участию в деятельности политических партий и других общественных объединений.
В общении с гражданами и коллегами чиновник должен быть дружелюбным и воздержаться от грубостей, угроз, оскорблений.
Кроме того, работник должен держать в порядке свое рабочее место и быть опрятно одетым в официально-деловом стиле умеренных цветов.
Для мужчин это классический костюм с рубашкой, галстуком и туфлями. Для женщин — платья и юбки средней длины, брюки, блузки, туфли.
В служебное время не допускается ношение спортивной и пляжной одежды, а также одежды с глубоким декольте и оголенными плечами.
На открытых участках тела не должны быть виды татуировки и пирсинг.
В соцсетях чиновник не должен публиковать материалы, которые могут причинить вред его репутации или репутации коллег, авторитету органа власти или муниципальной службы в целом.
Также в документе обозначили меры ответственности за несоблюдение положений кодекса.
Нарушитель подлежит моральному осуждению на заседании профильной комиссии, а в некоторых случаях может понести и юридическую ответственность.
Ранее мэр российского города ввел жесткий дресс-код для чиновников.