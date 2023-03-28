29 марта
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Политика

В мэрии Барнаула утвердили кодекс этики для чиновников

В Барнауле утвердили кодекс этики для муниципальных служащих. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление 23 марта. Этим документом он утвердил кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих города.

Согласно основным правилам кодекса, служащий должен добросовестно исполнять должностные обязанности.

Чиновники обязаны противодействовать коррупции, не допускать принуждения коллег к участию в деятельности политических партий и других общественных объединений.

В общении с гражданами и коллегами чиновник должен быть дружелюбным и воздержаться от грубостей, угроз, оскорблений.

Кроме того, работник должен держать в порядке свое рабочее место и быть опрятно одетым в официально-деловом стиле умеренных цветов.

Для мужчин это классический костюм с рубашкой, галстуком и туфлями. Для женщин — платья и юбки средней длины, брюки, блузки, туфли.

В служебное время не допускается ношение спортивной и пляжной одежды, а также одежды с глубоким декольте и оголенными плечами.

На открытых участках тела не должны быть виды татуировки и пирсинг.

В соцсетях чиновник не должен публиковать материалы, которые могут причинить вред его репутации или репутации коллег, авторитету органа власти или муниципальной службы в целом.

Также в документе обозначили меры ответственности за несоблюдение положений кодекса.

Нарушитель подлежит моральному осуждению на заседании профильной комиссии, а в некоторых случаях может понести и юридическую ответственность.

Ранее мэр российского города ввел жесткий дресс-код для чиновников.

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