Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 0°C

В мэрии объяснили, почему отдали в собственность чиновникам служебное жилье

В мэрии Барнаула рассказали, почему предоставили муниципальное жилье своим сотрудникам, как получилось, что некоторые из них смогли его приватизировать и почему эти квартиры не имеют отношения к фонду для малоимущих. Разъяснение администрации появилось в ответ на публикации в СМИ, в которых писали об этих манипуляциях с жильем.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

В чем упрекнули администрацию Барнаула?

Издание «Толк» опубликовало текст, в котором со ссылкой на некие непредставленные документы сообщало, что несколько чиновников мэрии, а также экс-глава города Людмила Зубович и полковник полиции Александр Добровольский получили по договорам социальной найма квартиры в Барнауле.

В тексте как получатели квартир значились:

  • Александр Кощеев, председатель комитета по энергоресурсам и газификации (договор заключил в декабре 2015 года),
  • Юрий Еремеев, председатель организационно-контрольного комитета (договор заключил в ноябре 2016 года),
  • Станислав Тетерятник, тогда — председатель комитета информационной политики (договор заключил в сентябре 2015 года),
  • Андрей Франк, сын действующего первого вице-мэра Вячеслава Франка, тогда — глава администрации Затона (договор заключил в декабре 2015 года),
  • Александр Добровольский, с 2006 по 2013 год глава отдела полиции № 3 УМВД России по Барнаулу (договор заключил в сентябре 2014 года),
  • Людмила Зубович, тогда глава города, спикер БГД (договор заключила в 2011 году).

Позже Зубович, Тетерятник и Франк смогли это жилье приватизировать.

Людмила Зубович.
Людмила Зубович.
Анна Зайкова, altapress.ru

В издании сделали акцент на том, что право на получение квартир таким образом имеют только малоимущие.

Однако, в публикации оставалось несколько очевидных пробелов. Администрация города лишь частично внесла ясность.

Что следует из ответа мэрии?

1. Все чиновники, получившие жилье, не малоимущие.

Документы, по которым чиновники получали квартиры, не договоры социального найма, а договоры найма служебного жилого помещения, которые заключаются «на период трудовых отношений». Следовательно, малоимущих никто не обирал.

2. Получившие квартиры не имели своего жилья в Барнауле и поэтому им предоставлено служебное.

В ответе говорится, что «в соответствии с Жилищным кодексом РФ граждане, связанные трудовыми отношениями с теми или иными организациями, но не имеющие жилья в соответствующем населенном пункте, имеют право на предоставление служебного жилья».

Сейчас в распоряжении администрации города — около 60 служебных помещений. Все они востребованы, сообщают в мэрии.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

3. Три человека, действительно, оформили служебное жилье в собственность.

В мэрии ссылаются на ст. 4 закона «О приватизации жилищного фонда в РФ», по которой квартиры приватизировали Зубович, Тетерятник и Франк. В этой статье говорится, что «собственники жилищного фонда <…>, за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения <…>, с согласия собственников вправе принимать решения о приватизации служебных жилых помещений».

Согласно ответу мэрии, приватизировать служебные помещения изъявили три человека. Им передавались квартиры в собственность «в установленном порядке». В каком именно — не сообщается.

4. Больше приватизировать служебное жилье барнаульские чиновники не могут.

Сейчас мэрия предоставляет квартиры только на время трудового договора. Приватизации они не подлежат, сообщается в ответе. Что именно изменилось и почему изменился порядок (при сохранении нормы федерального закона), не объясняется.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость