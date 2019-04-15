В мэрии объяснили, почему отдали в собственность чиновникам служебное жилье

В чем упрекнули администрацию Барнаула?
Издание «Толк» опубликовало текст, в котором со ссылкой на некие непредставленные документы сообщало, что несколько чиновников мэрии, а также экс-глава города Людмила Зубович и полковник полиции Александр Добровольский получили по договорам социальной найма квартиры в Барнауле.
В тексте как получатели квартир значились:
- Александр Кощеев, председатель комитета по энергоресурсам и газификации (договор заключил в декабре 2015 года),
- Юрий Еремеев, председатель организационно-контрольного комитета (договор заключил в ноябре 2016 года),
- Станислав Тетерятник, тогда — председатель комитета информационной политики (договор заключил в сентябре 2015 года),
- Андрей Франк, сын действующего первого вице-мэра Вячеслава Франка, тогда — глава администрации Затона (договор заключил в декабре 2015 года),
- Александр Добровольский, с 2006 по 2013 год глава отдела полиции № 3 УМВД России по Барнаулу (договор заключил в сентябре 2014 года),
- Людмила Зубович, тогда глава города, спикер БГД (договор заключила в 2011 году).
Позже Зубович, Тетерятник и Франк смогли это жилье приватизировать.
В издании сделали акцент на том, что право на получение квартир таким образом имеют только малоимущие.
Однако, в публикации оставалось несколько очевидных пробелов. Администрация города лишь частично внесла ясность.
Что следует из ответа мэрии?
1. Все чиновники, получившие жилье, не малоимущие.
Документы, по которым чиновники получали квартиры, не договоры социального найма, а договоры найма служебного жилого помещения, которые заключаются «на период трудовых отношений». Следовательно, малоимущих никто не обирал.
2. Получившие квартиры не имели своего жилья в Барнауле и поэтому им предоставлено служебное.
В ответе говорится, что «в соответствии с Жилищным кодексом РФ граждане, связанные трудовыми отношениями с теми или иными организациями, но не имеющие жилья в соответствующем населенном пункте, имеют право на предоставление служебного жилья».
Сейчас в распоряжении администрации города — около 60 служебных помещений. Все они востребованы, сообщают в мэрии.
3. Три человека, действительно, оформили служебное жилье в собственность.
В мэрии ссылаются на ст. 4 закона «О приватизации жилищного фонда в РФ», по которой квартиры приватизировали Зубович, Тетерятник и Франк. В этой статье говорится, что «собственники жилищного фонда <…>, за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения <…>, с согласия собственников вправе принимать решения о приватизации служебных жилых помещений».
Согласно ответу мэрии, приватизировать служебные помещения изъявили три человека. Им передавались квартиры в собственность «в установленном порядке». В каком именно — не сообщается.
4. Больше приватизировать служебное жилье барнаульские чиновники не могут.
Сейчас мэрия предоставляет квартиры только на время трудового договора. Приватизации они не подлежат, сообщается в ответе. Что именно изменилось и почему изменился порядок (при сохранении нормы федерального закона), не объясняется.