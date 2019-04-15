В мэрии объяснили, почему отдали в собственность чиновникам служебное жилье

В мэрии Барнаула рассказали, почему предоставили муниципальное жилье своим сотрудникам, как получилось, что некоторые из них смогли его приватизировать и почему эти квартиры не имеют отношения к фонду для малоимущих. Разъяснение администрации появилось в ответ на публикации в СМИ, в которых писали об этих манипуляциях с жильем.

В чем упрекнули администрацию Барнаула?

Издание «Толк» опубликовало текст, в котором со ссылкой на некие непредставленные документы сообщало, что несколько чиновников мэрии, а также экс-глава города Людмила Зубович и полковник полиции Александр Добровольский получили по договорам социальной найма квартиры в Барнауле.

В тексте как получатели квартир значились:

Александр Кощеев , председатель комитета по энергоресурсам и газификации ( договор заключил в декабре 2015 года),

председатель комитета по энергоресурсам и газификации договор заключил в декабре 2015 года), Юрий Еремеев , председатель организационно-контрольного комитета ( договор заключил в ноябре 2016 года),

председатель организационно-контрольного комитета договор заключил в ноябре 2016 года), Станислав Тетерятник , тогда — председатель комитета информационной политики ( договор заключил в сентябре 2015 года),

тогда — председатель комитета информационной политики договор заключил в сентябре 2015 года), Андрей Франк , сын действующего первого вице-мэра Вячеслава Франка , тогда — глава администрации Затона ( договор заключил в декабре 2015 года),

сын действующего первого вице-мэра Вячеслава Франка тогда — глава администрации Затона договор заключил в декабре 2015 года), Александр Добровольский , с 2006 по 2013 год глава отдела полиции № 3 УМВД России по Барнаулу ( договор заключил в сентябре 2014 года),

с 2006 по 2013 год глава отдела полиции № 3 УМВД России по Барнаулу договор заключил в сентябре 2014 года), Людмила Зубович , тогда глава города , спикер БГД ( договор заключила в 2011 году).

Позже Зубович, Тетерятник и Франк смогли это жилье приватизировать.

Людмила Зубович. Анна Зайкова , altapress.ru

В издании сделали акцент на том, что право на получение квартир таким образом имеют только малоимущие.

Однако, в публикации оставалось несколько очевидных пробелов. Администрация города лишь частично внесла ясность.

Что следует из ответа мэрии?

1. Все чиновники , получившие жилье , не малоимущие.

Документы, по которым чиновники получали квартиры, не договоры социального найма, а договоры найма служебного жилого помещения, которые заключаются «на период трудовых отношений». Следовательно, малоимущих никто не обирал.

2. Получившие квартиры не имели своего жилья в Барнауле и поэтому им предоставлено служебное.

В ответе говорится, что «в соответствии с Жилищным кодексом РФ граждане, связанные трудовыми отношениями с теми или иными организациями, но не имеющие жилья в соответствующем населенном пункте, имеют право на предоставление служебного жилья».

Сейчас в распоряжении администрации города — около 60 служебных помещений. Все они востребованы, сообщают в мэрии.

Недвижимость. Ключи от квартиры. СС0

3. Три человека , действительно , оформили служебное жилье в собственность.

В мэрии ссылаются на ст. 4 закона «О приватизации жилищного фонда в РФ», по которой квартиры приватизировали Зубович, Тетерятник и Франк. В этой статье говорится, что «собственники жилищного фонда <…>, за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения <…>, с согласия собственников вправе принимать решения о приватизации служебных жилых помещений».

Согласно ответу мэрии, приватизировать служебные помещения изъявили три человека. Им передавались квартиры в собственность «в установленном порядке». В каком именно — не сообщается.

4. Больше приватизировать служебное жилье барнаульские чиновники не могут.

Сейчас мэрия предоставляет квартиры только на время трудового договора. Приватизации они не подлежат, сообщается в ответе. Что именно изменилось и почему изменился порядок (при сохранении нормы федерального закона), не объясняется.