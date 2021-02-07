В МИД России решили быть ближе к молодежи

В первый же день там зарегистрировались около 1160 подписчиков. Внешнеполитическое ведомство разместило два поста — про протесты Навального и про вакцину от коронавируса, которую пытаются вывести в лидеры на мировом рынке.
Говорящая голова МИД России Мария Захарова сообщила РИА «Новости», что «открытие аккаунта планировалось давно».
TiKTok — социальная сеть коротких видео, которая пришла в Россию и Европу из Китая (социальная сеть «Доуинь»). Международная версия паблика была запущена в 2018 году.
В настоящий момент в TikTok зарегистрировано уже более 1 млрд пользователей из 150 стран мира.
В основном это молодежная аудитория, 41% пользователей — в возрасте от 16 до 24 лет. Таким образом МИД России решил стать ближе к молодым россиянам, чтобы понять, почему они выходят на митинг в защиту оппозиционного блогера Алексея Навального.