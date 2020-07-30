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Политика

В Минск стягивают колонны военной техники с солдатами. Возможно отключение интернета

В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами, сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

На сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом одной из замеченных колонн стала войсковая часть 5448, расположенная на улице Маяковского в белорусской столице, пишет Lenta.ru.

Сейчас по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, сообщают журналисты.

Власти Белоруссии допустили ограничение интернета в стране после задержания 33 бойцов ЧВК Вагнера, сообщил кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает «Наша Нiва».

29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета безопасности республики. Он потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Позднее был задержан еще один мужчина.

Они якобы прибыли в республику, чтобы дестабилизировать ситуацию в преддверии президентских выборов. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии.
president.gov.by

Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа.

О группе

Группа Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, часто называемое в СМИ российской частной военной компанией («ЧВК Вагнера», «ЧВК „Вагнер“»).

В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США, чем было, в некотором смысле, легализовано ее общепринятое название.

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