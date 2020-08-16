В Минске готовят митинг в поддержку Лукашенко

Провластная общественная организация «Белая Русь» намерена провести в Минске митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, пишет РИА «Новости».

Организация сообщала об этом на своей странице в Facebook.

«В воскресенье в 12:00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс», — говорится в заявлении.

«Белая Русь» также уверена, что на площади соберется «вся конструктивная Белорусь»: «все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря».

Напомним, что с 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко.