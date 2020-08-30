В Минске только девушки. На улицах белорусской столицы ОМОН начал охоту на женщин

29 августа в Минске прошла самая массовая акция протеста, в составе которой были одни женщины. Как сообщает «Коммерсант», количество участников менялось, но в пик акции их было около 5 тыс.

Правоохранительные органы подогнали к площади Победы автозаки, передает «Интерфакс». Милиция предупреждала участников акции о незаконности мероприятия.

Женщины собирались пройти вдоль проспекта Независимости к цирку. После того, как милиция перекрыла им дорогу, они развернулись и пошли по проспекту в обратном направлении.

В районе ресторана «Лидо» их встретила боевая техника, и колонна разделилась надвое.

Колонна двигается по Сурганова в сторону проспекта Независимости. Участницы постепенно уходят. При этом журналисты фиксируют большое количество ОМОНа. pic.twitter.com/Ulew8i5Kl2 — TUT.BY (@tutby) August 29, 2020

Во время акции был задержан корреспондент Deutche Welle Павлюк Быковский. Белорусская ассоциация журналистов также сообщила, что пропали журналисты «Белсата» Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич. При этом участницы оттиснули неизвестных, которые пытались задержать одного из протестующих.

Накануне женщины, вышедшие на протест у площади Независимости прошлись по улицам Минска. Акция, прошедшая 28 августа в центре города, не начиналась как сугубо женская, однако вскоре после ее начала ОМОН задержал всех мужчин.