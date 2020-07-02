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Политика

В Москве на протестной акции против поправок в Конституцию полицейские раздавали маски

В Москве на Пушкинской площади и в Санкт-Петербурге на Невском проспекте прошли несогласованные акции протеста против поправок в Конституцию.

Акции протеста в Москве против поправок в Конституцию
Акции протеста в Москве против поправок в Конституцию
скрин с видео Youtube

В столице на площадь вышли несколько сотен человек, у памятника Пушкина прошли одиночные пикеты, пишет РБК.

Полицейские подогнали автозаки, но в целом в ситуацию не вмешивались. Женщина в форме раздавала толпе черные медицинские маски.

В Питере протестующие изначально собрались у ТЦ «Галерея», а затем растянулись вдоль Невского проспекта с одиночными пикетами. Протестная акция прошла и на Дворцовой площади, там были задержаны двое человек, пишет piter.tv.

По данным «ОВД-Инфо», сотрудники правоохранительных органов задержали 14 участников акции в Москве.

Всего по России полиция задержала 24 человека, протестующих против поправок: четверых в Санкт-Петербурге, двоих в Нижнем Новгороде и по одному в Новосибирске, Благовещенске, Ханты-Мансийске и Пензе.

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