Владимир Путин решил, когда в России пройдут выборы депутатов

17 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов в Госдуму РФ VIII созыва на 19 сентября 2021 года. Они пройдут в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти.

Предыдущие парламентские выборы проходили в России в сентябре 2016 года. С тех пор в избирательное законодательство был внесен ряд важных изменений.

ТАСС подготовил материал о некоторых из основных нововведений, в соответствии с которыми будет организована кампания 2021 года.

Многодневное голосование

Голосование на думских выборах впервые может проводиться несколько дней подряд, но не более трех. Соответствующее решение принимает Центральная избирательная комиссия РФ в течение десяти дней со дня официального опубликования указа главы государства о назначении выборов депутатов Госдумы.

Выборы. «Голос»

Голосование вне помещений

В случае решения о многодневном голосовании оно может проводиться вне специально оборудованных помещений (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

Голосование электронное и по почте

Впервые законодательно установлена возможность электронного дистанционного голосования избирателей и голосования по почте. Случаи и порядок такого голосования устанавливает Центральная избирательная комиссия РФ.

Выборы. Михаил Хаустов

Возможность отмены выборов при режиме ЧС

Предусмотрена возможность отложить голосование в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей». Решение об отмене голосования на федеральных выборах на всей территории РФ либо на территории не менее чем одной трети субъектов Федерации принимается Центризбиркомом России.

Отмена дня тишины

Поправками от 30 апреля 2021 года отменен так называемый день тишины (запрет на агитацию) в день перед выборами при многодневном голосовании. Закон устанавливает, что предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования.