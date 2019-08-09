Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 августа 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В Москве пройдут соревнования по вождению автозаков в день митингов

10 августа в Москве водители уголовно-исполнительной системы будут соревноваться, кто из них лучше водит автозак — автомобиль, в котором перевозят подозреваемых и обвиняемых. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на официальную информацию. www.rbc.ru/rbcfreenews/5d4d50fd9a794707f7d0b3fe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Автозаки.
Автозаки.
www.02.фсин.рф

На соревнование по вождению автозаков приедут водители из более чем 10 региональных управлений ФСИН. Как указывает издание «Коммерсантъ», это будет конкурс на знания ПДД и фигурное вождение: «змейка», разворот, заезд в гараж.

Кроме того, будет организована техническая эстафета с моделированием внештатной ситуации (например, поломкой аккумулятора) и стрельба из пневматического оружия. Финал конкурса пройдет в одном из районов Москвы — Капотне. В пресс-службе ФСИН заверили, что соревнования не связаны с митингами за честные выборы, которые пройдут в Москве 10 августа.

Турнир пройдет в третий раз. Его проводят ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы (11 августа).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость