В Москве пройдут соревнования по вождению автозаков в день митингов

10 августа в Москве водители уголовно-исполнительной системы будут соревноваться, кто из них лучше водит автозак — автомобиль, в котором перевозят подозреваемых и обвиняемых. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на официальную информацию. www.rbc.ru/rbcfreenews/5d4d50fd9a794707f7d0b3fe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

На соревнование по вождению автозаков приедут водители из более чем 10 региональных управлений ФСИН. Как указывает издание «Коммерсантъ», это будет конкурс на знания ПДД и фигурное вождение: «змейка», разворот, заезд в гараж.

Кроме того, будет организована техническая эстафета с моделированием внештатной ситуации (например, поломкой аккумулятора) и стрельба из пневматического оружия. Финал конкурса пройдет в одном из районов Москвы — Капотне. В пресс-службе ФСИН заверили, что соревнования не связаны с митингами за честные выборы, которые пройдут в Москве 10 августа.

Турнир пройдет в третий раз. Его проводят ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы (11 августа).