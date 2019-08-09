В Москве пройдут соревнования по вождению автозаков в день митингов

На соревнование по вождению автозаков приедут водители из более чем 10 региональных управлений ФСИН. Как указывает издание «Коммерсантъ», это будет конкурс на знания ПДД и фигурное вождение: «змейка», разворот, заезд в гараж.
Кроме того, будет организована техническая эстафета с моделированием внештатной ситуации (например, поломкой аккумулятора) и стрельба из пневматического оружия. Финал конкурса пройдет в одном из районов Москвы — Капотне. В пресс-службе ФСИН заверили, что соревнования не связаны с митингами за честные выборы, которые пройдут в Москве 10 августа.
Турнир пройдет в третий раз. Его проводят ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы (11 августа).