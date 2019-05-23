Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 мая 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В НАТО потребовали, чтобы Россия покинула Крым

Крым — это не российский регион, Москва должна вывести с полуострова войска, заявил глава комитета НАТО Стюарт Пич, передает РИА «Новости».

Как в Барнауле отметили пятую годовщину присоединения Крыма.
Как в Барнауле отметили пятую годовщину присоединения Крыма.
http://barnaul.org

Североатлантический альянс не согласится «с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией», также сказал представитель НАТО.

После этого генсек альянса Йенс Столтенберг добавил, что в ситуации с Крымом и Донбассом Россия «недооценила степень сплоченности членов НАТО».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ответил на заявления Пича, что представители НАТО должны поддерживать волеизъявление крымского народа, «если они придерживаются демократических принципов», пишет RT.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крым добровольно и абсолютно легитимно вошел в состав России. «Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит», — сказал он.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость