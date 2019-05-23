В НАТО потребовали, чтобы Россия покинула Крым

Крым — это не российский регион, Москва должна вывести с полуострова войска, заявил глава комитета НАТО Стюарт Пич, передает РИА «Новости».

Североатлантический альянс не согласится «с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией», также сказал представитель НАТО.

После этого генсек альянса Йенс Столтенберг добавил, что в ситуации с Крымом и Донбассом Россия «недооценила степень сплоченности членов НАТО».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ответил на заявления Пича, что представители НАТО должны поддерживать волеизъявление крымского народа, «если они придерживаются демократических принципов», пишет RT.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крым добровольно и абсолютно легитимно вошел в состав России. «Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит», — сказал он.