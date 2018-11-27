В неделю приемов граждан в регионе будет работать свыше 400 дополнительных площадок «Единой России»

В акции участвуют Центральная общественная приемная Партии, 85 региональных и 2 615 местных приемных. Также планируется открыть более 30 тыс. дополнительных площадок по всей стране для встреч с гражданами, в том числе, в отдаленных территориях. Неделя приема «Единой России» завершится 2 декабря. Об этом сообщила председатель комиссии президиума генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Галина Карелова,

председатель комиссии президиума генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии:

Стартовала неделя приема граждан, приуроченная к 17-летию «Единой России». В ней участвуют 2 615 местных и 85 региональных общественных приемных Партии, Центральная общественная приемная в Москве, и более 30 тысяч площадок организовано дополнительно.

Так, в Алтайском крае открыты более четырехсот дополнительных площадок. Приемы проведут депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, высшие должностные лица муниципалитетов, депутаты регионального и муниципального уровня, представители министерств и ведомств, органов социальной защиты, юристы, ведущие эксперты «Единой России».

26 ноября в Региональной общественной приемной «Единой России» встречу с жителями барнаульского поселка Лебяжье провел депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов. По мнению парламентария, такое общение важно не только для граждан, которые могут задать интересующие их вопросы, но и для депутатов. Даже если помочь не удаётся, это помогает выявить актуальные проблемы в регионе и впоследствии вынести их на обсуждение коллег-законодателей.

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной Думы:

Личные приемы зарекомендовали себя как эффективный способ общения с избирателями. Они позволяют лучше понять нужды земляков и на основе полученной информации выстроить свою деятельность в Госдуме. За 11 месяцев ко мне поступило более 250 обращений граждан, в том числе и в ходе личных приемов. На каждый прием приходят по 4−5 человек. Обращаются и с частными вопросами из своей жизни, и в качестве представителей целых сообществ — поселений, организации, групп. Я, как депутат, стараюсь уделить внимание каждому вопросу, проработать его, сделать запрос в органы власти. Либо обращаю внимание надзорных органов на сложившуюся ситуацию.

Депутат сообщил, что по ряду вопросов, с которыми обратились граждане, уже есть решения. Как в ситуации с Тамарой Степановной и Натальей Александровной, которые приехали на встречу из села Лебяжье. По их запросу в кабинете врача общей практики на этой неделе приступят к работе специалисты — главный врач городской больницы № 10 оперативно среагировал на наше обращение. Другой вопрос был связан с отсутствием освещения вблизи начальной школы. В администрации города уже формируют бюджет на 2019 год с учетом этих работ. Ход исполнения каждого решения депутат контролирую лично.