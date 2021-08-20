В Немецком национальном районе отремонтируют дорогу и другие социальные объекты

Немецкий национальный район дополнительно получил 8 млн рублей из краевого бюджета. Часть этих средств уже направили на ремонт проблемного участка дороги в райцентре Гальбштадт по улице Школьная. Здесь полностью заменят старое асфальтовое покрытие, которое давно нуждалось в ремонте.

Участок, где будут проводится работы, 19 августа осмотрели секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко и депутат фракции «Единая Россия», председатель комитета АКЗС по правовой политике Денис Голобородько во время рабочей поездки в район.

«Решение о выделении дополнительной дотации муниципалитетам края было озвучено Губернатором края Виктором Томенко на прошлой неделе. Всего по районам распределен 1 млрд рублей. Это серьезная сумма и потратить эти деньги, конечно, нужно с умом. Очень правильно, что в Немецком национальном районе решили направить их на социальные объекты», — отметил Александр Романенко.

Как сказал председатель районного Совета депутатов Немецкого национального района Петр Боос, участок дороги находится рядом с Многофункциональным центром. В него приезжают жители со всего района, поэтому очень важно привести дорогу в порядок.

Всего на ремонт участка по улице Школьной будет потрачено около 3 млн рублей. В ходе работ планируется убрать старое асфальтовое покрытие, уложить новое, отсыпать обочины. Оставшиеся средства дотации также будут распределены на социальные объекты.

«Около 3 миллионов мы планируем направить на ремонт образовательных учреждений, здания сельсовета, создания центров „Точки роста“ в школах, еще часть денег пока зарезервированы», — отметил Петр Боос.

В ходе рабочего визита в Немецкий национальный район депутаты также посетили ведущие предприятия района, входящие в группу ООО «Брюкке», животноводческий комплекс «Степной», и школу в селе Орлово.

По словам Дениса Голобородько, в Орловской школе обучается 220 школьников, из них 49 находятся на подвозе из близлежаших сел. Здание основной школы признано аварийным, поэтому образовательный процесс был перенесён в помещения начальной школы. Проектно-сметная документация на строительство откорректирована и направлена на повторную госэкспертизу. Срок прохождения экспертизы — до октября текущего года. А само строительство объекта планируется включить в краевую адресную инвестиционную программу на 2022 год.

«Сейчас мы активно занимаемся поэтапным обновлением объектов образования, поэтому строительство школы в Орлово не станет единичным случаем. В текущем году в рамках той же программы будет отремонтирована кровля школы в селе Дегтярка и селе Подсосново», — отметил депутат.

Он добавил, что в селе Гальбштадт пройдет капремонт ясельной группы в детском саду «Ракета».