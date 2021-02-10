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Политика

В несколько раз увеличили штрафы за неповиновение силовикам во время митингов

Госдума ужесточает административное наказание за неповиновение силовикам во время митингов, демонстраций, шествий и пикетов, сообщает ТАСС.

Акция протеста 31 января. Красноярск.
Акция протеста 31 января. Красноярск.
prmira.ru со ссылкой на неизвестного автора.

Повторное неподчинение граждан сотрудникам полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН будет караться штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 40 тыс. рублей, а юридические — до 200 тыс.

В сравнении с минимальными штрафами, действующими сейчас, суммы выросли в четыре раза.

Также принятый Госдумой законопроект предусматривает для граждан административный арест до 30 суток, либо обязательные работы до 200 часов.

Кроме того, прописаны штрафы для организаторов публичных мероприятий — за нарушение порядка сбора и расходования средств на акцию.

Оштрафовать могут и за перечисление средств на проведение митинга, пишет bfm.ru. Для граждан штраф составит до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс., для юридических — до 100 тыс. рублей.

Законопроект принят во втором (основном) чтении.

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