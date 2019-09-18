США привели армию в боевую готовность

«После неспровоцированного нападения в эти выходные на ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии я заверяю вас, что мы готовы», — подчеркнул Пенс в ходе выступления в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне. Он уверен, что Соединенные Штаты защитят себя и союзников в Персидском заливе, а нападения на союзников американцев и мировые поставки нефти ждет неудача.
Сейчас, по словам Пенса, в Вашингтоне «изучают все данные».
Также вице-президент США заявил, что если Иран совершил эту атаку, чтобы надавить на президента Дональда Трампа и заставить его отступить, то он потерпит неудачу. «Америка готова защищать свои интересы», — заверил Пенс.
Кроме того, Пенс подчеркнул, что при администрации Трампа США сохранят доминирование в энергетике и предпримут все необходимые меры для защиты США, американских солдат и союзников в Заливе.