США привели армию в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты, пишет РИА «Новости». По его словам, Соединенные Штаты «готовы к бою».

«После неспровоцированного нападения в эти выходные на ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии я заверяю вас, что мы готовы», — подчеркнул Пенс в ходе выступления в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне. Он уверен, что Соединенные Штаты защитят себя и союзников в Персидском заливе, а нападения на союзников американцев и мировые поставки нефти ждет неудача.

Сейчас, по словам Пенса, в Вашингтоне «изучают все данные».

Также вице-президент США заявил, что если Иран совершил эту атаку, чтобы надавить на президента Дональда Трампа и заставить его отступить, то он потерпит неудачу. «Америка готова защищать свои интересы», — заверил Пенс.

Кроме того, Пенс подчеркнул, что при администрации Трампа США сохранят доминирование в энергетике и предпримут все необходимые меры для защиты США, американских солдат и союзников в Заливе.